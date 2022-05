Reggiana, Diana: “Abbiamo lavorato bene per arrivare pronti. Episodi sul 2° posto…”

Aimo Diana, tecnico granata, presenta la gara d'andata del secondo turno della fase nazionale playoff tra Reggiana e Feralpisalò

In seguito ad un secondo posto in campionato alle spalle del Modena , la Reggiana si appresta ad iniziare proprio cammino nei playoff di Serie C . Il primo avversario dei granata sarà la Feralpisalò , formazione allenata da Stefano Vecchi e protagonista dell'eliminazione del Pescara nel precedente turno. Queste le dichiarazioni in sede di conferenza stampa del tecnico Aimo Diana :

"Il fatto che non giochiamo una partita ufficiale da un mese contribuisce un pochettino ad azzerare il vantaggio che potevamo avere; come squadra abbiamo completamente dimenticato gli episodi che ci hanno portato ad essere secondi, anzi siamo ancora più affamati di far valere quanto valiamo. Dopo un mese ci siamo e siamo pronti, abbiamo lavorato bene; sarà importante la gestione della gara. Ho sempre detto dal primo giorno che l'importante è arrivare alla partita con i giocatori in campo, e quando mi giro di fianco in panchina. Ho sempre detto che non ho problemi a gestire l'abbondanza. I ragazzi sono intelligenti e in 8-9 mesi hanno capito quali possono essere delle gerarchie, e gli ho anche ricordato che in queste partite possono uscire giocatori inaspettati che possono creare la loro annata, trovando la loro occasione. Qualsiasi squadra è arrivata a questo punto ha delle proprie qualità, e poi ci sono le nostre, che credo siano le più importanti; qualunque avversario andremo ad affrontare avrà le sue qualità, e noi abbiamo più volte dimostrato di averne molte anche noi. Dobbiamo solo dimostrare di avere la fame di riaffermare il nostro valore".