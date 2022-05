Reggiana, brutta tegola per Diana: lesione del crociato anteriore per Cigarini

Cigarini si è infortunato nel match contro la Feralpisalò. Sul cammino della Reggiana si potrebbe trovare anche il Palermo alle final four

Nel corso di Feralpisalò-Reggiana, match valido per l'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C e perso dalla compagine di Aimo Diana per 1-0, il centrocampista ex Napoli ed Atalanta Luca Cigarini è stato vittima di un grave infortunio. Questo il comunicato del club emiliano: