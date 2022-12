Pro Sesto-Vicenza 1-4: tripletta e giornata da incorniciare per l’ex Palermo Stoppa

Una giornata indimenticabile per l'ex Palermo Matteo Stoppa. Il jolly offensivo classe 2000 ha realizzato una sensazionale tripletta nel match vinto dal Vicenza per quattro a uno ai danni della Pro Sesto. La squadra guidata da Federico Modesto si è così portata al secondo posto in classifica nel Girone A di Serie C, ad un solo punto di distanza dalla capolista FeralpiSalò. Un campionato avvincente in cui sta brillando proprio Matteo Stoppa che ha già messo a segno sei reti.