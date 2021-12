Potenza, Marcone: “Momento complicato, ci riprenderemo. Classifica? Serve continuità”

Le parole dell'estremo difensore della formazione lucana, intervenuto in merito al momento negativo dei rossoblu in Serie C

Mediagol (ls) ⚽️

Parola a Richard Marcone. Il portiere del Potenza è stato protagonista di un'interessante intervista rilasciata ai microfoni di Nuova Tv, dove ha detto la sua in merito al difficile momento della squadra di Bruno Trocini. Zero le vittorie nelle ultime cinque partite, con appena due punti conquistati e un rendimento sul campo che fatica a decollare. Troppi punti persi per strada da parte dei lucani, in cerca della forma migliore dopo il cambio di guida tecnica avvenuto nella prima parte dell'annata sportiva.

Ne ha parlato lo stesso Marcone, che ha spiegato tutte le difficoltà nell'uscire da un momento complesso come quello attualmente vissuto dal Potenza. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Purtroppo non stiamo vivendo un bel momento e non mi va di trovare scuse ma tutti questi infortuni stanno creando problemi allo staff tecnico e vi assicuro che in situazioni del genere non è mai facile trovare la chiusura del cerchio a livello tecnico-tattico soprattutto per le squadre che navigano nelle zone basse della classifica. Serve trovare continui equilibri sotto tutti i punti di vista ma sono certo che risaliremo la china anche grazie all'apporto del nostro pubblico che sa sempre essere l'uomo in più".