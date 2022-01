Potenza, il presidente Caiata si dimette dopo ko con l’Avellino: “Non ha più senso”

Il presidente del Potenza, ultimo in classifica di Serie C girone C, ha deciso di dimettersi dopo l'1-3 contro l'Avellino

Il presidente del Potenza , Salvatore Caiata , ha annunciato le proprie dimissioni dopo la sconfitta della propria compagine contro l' Avellino in casa per 1-3. In conferenza stampa, deluso ed amareggiato anche per l'ultimo posto in classifica della formazione lucana ha dichiarato:

"Sono stati cinque anni meravigliosi, nel bene e nel male, perché quando si ha un rapporto così forte e viscerale bisogna viverlo così e bisogna avere anche la capacità di capire quando è il momento di uscire di scena. È questo il momento perché per me è una sofferenza troppo forte. È vero siamo ultimi in classifica, ma io sono orgoglioso di aver condotto sempre con serietà, onestà una società che in cinque anni ha dato lezione di stile, educazione, a tutta Italia. Però speravo che fossimo andati e nonostante ultimi in classifica, nonostante gli sforzi, nonostante tutto quello che stiamo facendo, non ha senso. E io non sono capace di proseguire e visto che ormai mi pare assodato che venga considerato io il problema non posso sentire offendermi come mi sono sentito offeso questa sera perché si risultati sono una cosa, la gestione e la serietà è un’altra cosa. Stasera mi dimetto da presidente per cui lascio nelle mani di Michele Falasca che sono mani sapienti mani d’oro, le sue come tutti gli altri dell’associazione. Non sono in grado di dare di più"