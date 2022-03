Potenza, DS Martino: “Ci hanno segnato su fuorigioco netto! Casualmente espulso…”

Il Potenza ha pareggiato 1-1 nel recupero di Serie C girone C contro la paganese, prossima avversaria del Palermo. Questo lo sfogo del DS

"Volevo fare un plauso alla squadra, al mister e a tutti i ragazzi perché quella di oggi non è stata una giornata di calcio ma, mi duole dirlo, una giornata vergognosa. Questa è una società che fa grandissimi sacrifici con il presidente, i soci, il direttore generale, l'amministratore e tutti quanti. E pretendiamo rispetto perché non è possibile che in una sfida così delicata ci venga assegnato un gol a sfavore su un netto fuorigioco. L'ha visto tutto lo stadio, l'hanno visto da casa. Tutti l'hanno visto tranne il direttore di gara. È stato espulso Cuppone, il nostro attaccante, un esempio di correttezza. Casualmente è stato espulso il nostro giocatore più importante e l'arbitro, a fine primo tempo, gli aveva promesso la seconda ammonizione".