Potenza-Catania, l’ira di Capuano: “Vittoria degli etnei un furto. Risultato bugiardo che non ci premia”

Nel post partita del match contro il Catania, il tecnico del Potenza, Ezio Capuano, esterna tutto il suo dissenso sul risultato della gara dell'”Alfredo Viviani”, deciso dal gol siglato da Sarao.

Di seguito le parole del tecnico lucano.

“Raffaele è un amico, ma con onestà dico che il Catania mi ha fatto un furto grandissimo. E lo sa anche lui. Siamo arrivati con una facilità illimitata nell’area di rigore del Catania; non gli abbiamo concesso una giocata. Poi siamo stati capaci di perdere per un calcio di punizione che era nostro, ma che poi l’arbitro ha assegnandolo al Catania. Nel calcio poi conta il risultato ma penso che più di fare quello che facciamo non possiamo. Ma è un risultato bugiardo che non ci premia”.

CAMPIONATO ANOMALO – “Spero che quest’anno finisca al più presto. Una concatenazione simile di episodi non mi era mai capitata in carriera. Ai ragazzi dico sempre grazie e complimenti; pur avendo limiti strutturali notevoli, la squadra è viva. Se le prestazioni fossero state largamente insoddisfacenti come i risultati, io dignitosamente sarei andato via. Farlo adesso sarebbe da vigliacco” – queste le dichiarazioni del tecnico del Potenza, Ezio Capuano.