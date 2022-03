Potenza, Arleo: “Ormai gli avversari aspettano il rigore. L’arbitro ha promesso…”

Il Potenza ha pareggiato 1-1 nel recupero di Serie C contro la Paganese, prossima avversaria del Palermo. Questo lo sfogo del tecnico lucano

Pasquale Arleo , tecnico del Potenza , in conferenza stampa ha commentato il pari in rimonta con la Paganese per 1-1 per il recupero di Serie C girone C:

"Un arbitraggio perlomeno discutibile. Accetto serenamente il verdetto dal campo ma la prima ammonizione a Cuppone, poi espulso, è stata abbastanza ingenerosa. La cosa che mi ha preoccupato è che, tra virgolette, gli aveva promesso anche il secondo giallo. Se noi entriamo in area e ci falciano o ci toccano sembra che sia tutto nella norma mentre per gli altri è diventata una normalità prendere rigori a Potenza. Un certo condizionamento psicologico lo avvertiamo però ho chiesto ai ragazzi di non fare vittimismo, di alzare la testa, perché da soli possiamo farcela. Nella ripresa l'abbiamo pareggiata e nonostante l'uomo in meno abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. Quando queste partite non puoi vincerle non devi perderle. E il pari è importante per questo".