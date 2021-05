Playout Serie C: retrocessione in Serie D per Ravenna e Bisceglie, si salvano Paganese e Legnago. I risultati

Giornata di verdetti in Serie C.

Arrivano questo pomeriggio i primi verdetti dei playout di Serie C, a conclusione delle sfide andate in scena nel pomeriggio e che si completeranno con il match di ritorno tra Fano e Imolese, slittato di una settimana causa Covid.

Il Legnago, dopo il prezioso vantaggio costruito all’andata (0-1 in trasferta), si impone con il risultato di 3-0 condannando alla retrocessione il Ravenna. Stesso destino per il Bisceglie che, dopo aver vinto la prima partita per 2-1 sul proprio campo, crolla sul campo della Paganese – con il risultato di 3-2 – per un clamoroso gol subito nel recupero. Termina con un pareggio a reti bianche la gara di andata tra Fano e Imolese, con le due compagini che rimandano il discorso salvezza al match di ritorno in programma tra una settimana. Si salvano, rimanendo dunque in Serie C, Paganese e Legnago.

Di seguito i risultati:

Ritorno

Ore 15:00

LEGNAGO-Ravenna 3-0 (and. 1-0): 8′, 89′ Bulevardi, 69′ Buric

PAGANESE-Bisceglie 3-2 (and. 1-2): 47′ Mattia, 84′, 97′ Diop-67′ Rocco, 901′ Zagaria

Andata

Ore 17:00

Fano-Imolese 0-0: