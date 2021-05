Playout serie C, le formazioni ufficiali di Imolese-Fano: si decide l’ultima retrocessione

Tutto pronto allo stadio “Romeo Galli” di Imola per il ritorno dei playout del Girone B tra Imolese e Fano.

Dopo lo 0-0 dell’andata maturato al “Raffaele Mancini”, Imolese e Fano sono pronte a tornare in campo per affrontarsi nella sfida di ritorno dei playout del Girone B di Serie C. Ai padroni di casa, in virtù del pareggio a reti bianche dell’andata, basterà non perdere per restare in Serie C.

Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma allo stadio “Romeo Galli” alle 17:30.

Imolese (4-3-1-2): Rossi; Cerretti, Angeli, Carini, Aurelio; Masala, Torrasi, Provenzano; Lombardi; Tommasini, Bentivegna. A disp. Nannetti, Rondanini, D’Alena, Rinaldi, Sall, Polidori, Onisa, Morachioli, Boccardi, Piovanello, Alboni, Della Giovanna. All. Lorenzo Mezzetti.

Fano (3-5-2): Viscovo; Cason, Cargnelutti, Monti; Rodio, Carpani, Amadio, Urso, Gentile; Ferrara, Barbuti. A disp. Santarelli, Meli, Sbarzella, Flores Heatley, Montero, Sarli, Mainardi, Pantaleoni, Bruno, Bernardini, Nepi, Brero. All. Alessio Tacchinardi.