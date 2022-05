Playoff, Torma: “Padova e Catanzaro favorite, Reggiana paga un aspetto. Palermo…”

Le parole del direttore sportivo e talent scout, Gianluca Torma, in vista del ritorno della seconda fase Nazionale dei playoff

"Favorite? Sicuramente Padova e Catanzaro per la posizione in classifica guadagnata al termine della stagione regolare, oltre al Palermo che sfrutta l'onda lunga del turno precedente" .

Ne è sicuro il direttore sportivo Gianluca Torma, intervenuto ai microfoni di "TuttoC" per analizzare gli spareggi promozione. Durante l'intervista, il talent scout si è inoltre sbilanciato sulle squadre favorite per la Serie B.

"Come avviene spesso non mancano le sorprese, sicuramente il successo della Feralpisalò nei confronti della Reggiana non era attesa, sicuramente gli emiliani pagano l'inattività di 20 giorni dopo la conclusione della stagione regolare".