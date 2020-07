Playoff Serie C, venerdì le semifinali: gli orari e le squadre che hanno passato il turno

I playoff di Serie C entrano nel vivo.

Ieri sera, infatti, sono andate in scena le quattro gare valide per il secondo turno dalla Fase Nazionale. Nella sfida più attesa della serata, il Bari di Vincenzo Vivarini ha pareggiato contro la Ternana, passando il turno in virtù del miglior piazzamento in classifica nel corso della stagione regolare. Ha conquistato il pass per le semifinali anche il Novara, battendo in trasferta il Carpi, così come la Carrarese e il Reggio Audace che, nonostante i due pareggi maturati rispettivamente contro la Juventus U23 di Fabio Pecchia e il Potenza di Giuseppe Raffaele (i due allenatori accostati a più riprese al Palermo), hanno centrato la qualificazione.

GARE E RISULTATI

Bari-Ternana 1-1

Carpi-Novara 1-2

Carrarese-Juventus U23 2-2

Reggio Audace-Potenza 0-0

LE SEMIFINALI

Con una nota la Lega Pro ha comunicato gli orari delle due semifinali playoff in programma il prossimo venerdì 17 luglio. Reggiana-Novara andrà in scena alle ore 20.30, mentre Bari-Carrarese alle ore 20.45 in diretta su RaiSport.