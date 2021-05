Playoff Serie C, secondo turno Fase Nazionale: stangato il SudTirol. Le decisioni del Giudice Sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo.

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 31 Maggio 2021, dopo le gare del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C andate in scena domenica, ha adottato le seguenti deliberazioni:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 3.000,00 CATANZARO perché persone ammesse dalla società ad assistere in tribuna alla gara per l’intera durata dell’incontro rivolgevano reiterate frasi offensive a tesserati della squadra avversaria e agli ufficiali di gara.

€ 1.500,00 RENATE perché persona non identificata ma riconducibile alla società al termine del primo tempo rivolgeva agli ufficiali di gara frasi offensive.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

EL KAOUAKIBI HAMZA (SUDTIROL) perché al termine della gara avvicinava l’arbitro per protestare e lo colpiva con due manate al petto senza conseguenze

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARCHI MATTIA (SUDTIROL) per aver volontariamente colpito al volto un avversario a gioco fermo

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

LAEZZA GIULIANO (AVELLINO)

GUIDETTI LUCA (FERALPISALÒ)

TAIT FABIAN (SUDTIROL)