Playoff Serie C, secondo turno Fase Nazionale: il regolamento e le partite in programma oggi

Primo atto del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Sono quattro le partite in programma nella giornata di oggi, domenica 30 maggio. Di seguito, il programma completo.

FeralpiSalò-Alessandria (gara 1) ore 17.30

Renate-Padova (gara 2) ore 17.30

Avellino-SudTirol (gara 3) ore 17.30

Albinoleffe-Catanzaro (gara 4) ore 18.00

IL REGOLAMENTO

Le partite si giocano tra andata (oggi) e ritorno (mercoledì 2 giugno). Anche nel secondo turno nazionale, gli accoppiamenti sono stati determinati tramite sorteggio, che prevede in questo caso quattro teste di serie (Alessandria, Padova, Catanzaro, SudTirol). Le teste di serie hanno diritto a giocare il ritorno in casa. Non vige la regola del gol in trasferta che vale doppio. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, passeranno il turno le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Final Four la squadra testa di serie.