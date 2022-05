Playoff Serie C, Pro Vercelli-Pergolettese 0-0, Lerda accede al prossimo turno

Il match del Silvio Piola tra Pro Vercelli e Pergolettese valido per i Playoff di Serie C , termina 0-0 e passa al prossimo turno la compagine di casa

Match dai pochi brividi in tutti i 90' minuti di giochi, con pochissime occasioni ambe due le parti. Uomini di Lerda che dopo un settimo posto nel Girone A di Serie C, accedono al secondo turno di questi playoff, validi per la promozione in Serie B.