Playoff Serie C, primo turno Fase Nazionale: il regolamento e le possibili avversarie del Palermo

Sono in totale dieci le squadre che prenderanno parte al primo turno della Fase Nazionale dei playoff, in programma domenica 23 e mercoledì 26 maggio.

Si tratta di Albinoleffe, Bari, Feralpisalò, Matelica, Palermo, Pro Vercelli, Modena, Avellino, Renate e Sudtirol. Tra i risultati più eclatanti del pomeriggio, quello dei rosanero di Giacomo Filippi, che si sono imposti in casa della Juve Stabia grazie alle reti messe a segno da Valente e Saraniti.

La novità è che ci sono cinque teste di serie, ovvero le terze classificate dei tre gironi e la migliore quarta della fase a gironi: il Bari. Gli abbinamenti saranno determinati da sorteggio: domani alle 11:00 il Palermo conoscerà la prossima avversaria.

Il Palermo non essendo testa di serie, dunque, affronterà una fra Avellino, Bari, Modena, Renate e Sudtirol. E NON avrà il vantaggio di passare il turno in caso di parità nella doppia sfida.

Le cinque squadre vincenti del primo turno della Fase Nazionale accederanno al secondo turno, dove entreranno in scena le seconde dei tre gironi. Si tratta, nello specifico, di Alessandria, Catanzaro e Padova. Le gare verranno disputate il 30 maggio e il 2 giugno e decideranno le partecipanti alle Final Four, con le semifinali in programma il 6 e 9 giugno. L’ultimo atto dei playoff, che prevede tempi supplementari e rigori in caso di parità nei 180 minuti, si giocherà il 13 e 16 giugno.

Di seguito, il programma completo:

Playoff Serie C: primo turno fase nazionale

GARA DI ANDATA: 23 MAGGIO

GARA DI RITORNO: 26 MAGGIO

Da definire -Renate (ritorno a Renate)

Da definire- Sudtirol (ritorno a Bolzano)

Da definire -Avellino (ritorno a Avellino)

Da definire- Modena (ritorno a Modena)

Da definire-Da definire

Playoff Serie C: secondo turno fase nazionale

Al secondo turno entrano in gioco le seconde classificate dei tre gironi.

GARA DI ANDATA: 30 MAGGIO

GARA DI RITORNO: 2 GIUGNO

Da definire- Alessandria (ritorno ad Alessandria)

Da definire- Padova (ritorno a Padova)

Da definire- Catanzaro (ritorno a Catanzaro)

Da definire-Da definire

Playoff Serie C: Final Four