Playoff Serie C, Padova-Palermo, la curva Sud dell'”Euganeo” sarà chiusa: ecco perché

Il Padova sarà costretto a rinunciare alla curva sud dell'Euganeo anche per la finale d'andata dei playoff di Serie C contro il Palermo

La finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo si avvicina ma sembrano persistere i problemi di inagibilità di un settore in particolare dello stadio veneto.

Lo scorso 22 gennaio sono iniziati i lavori per ristrutturare la curva sud dello stadio "Euganeo", rendendola di conseguenza indisponibile ai tifosi biancoscudati per metà regular season.

La speranza dei tifosi veneti era quella di poter tornare ad occupare la curva quantomeno nei playoff ma la ditta che si è occupata della ristrutturazione dello stadio padovano non è riuscita a montare in tempo la copertura della gradinata. Sono stati vani i tentativi dell'assessore allo sport del Comune di Padova Diego Bonavina, secondo quanto riportato da trivenetogoal news, il quale aveva provato ad accelerare i tempi per assicurare alla formazione allenata da Massimo Oddo il miglior sostegno possibile da parte del pubblico biancoscudato almeno per la fine del percorso stagionale.