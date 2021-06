Playoff Serie C, Padova in finale: arrivano i complimenti social del Palermo

Il club rosanero si complimenta via social con il Padova calcio: volato in finale dopo il successo maturato contro l'Avellino

Il Padova è la finalista dei playoff di Serie C.

Niente da fare per l'Avellino di Piero Braglia, al "Partenio-Lombardi" Della Latta firma l'1-0 e il Padova vola in finale. Ad attendere la compagine veneta nell'ultimo atto degli spareggi promozione, la vincente del match - attualmente in corso - tra Alessandria e Albinoleffe.