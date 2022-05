Playoff Serie C, Padova-Catanzaro 2-1: biancoscudati in finale, decide Chiricò

E' il Padova la prima finalista dei playoff di Serie C: i biancoscudati superano in extremis il Catanzaro all'Euganeo per 2-1

⚽️

Il Padova ribalta il Catanzaro e approda alla finale dei playoff di Serie C. Calabresi in vantaggio all'Euganeo nel primo tempo con la rete di Sounas, nel finale della ripresa i biancoscudati trovano il pari con Curcio. Nel sesto minuto di recupero però il Padova trova il vantaggio decisivo con la punizione trasformata da Chiricò.

La finale tra Padova e una tra Palermo e FeralpiSalò, vedrà l'andata in programma il 5 giugno, mentre il ritorno per il 12 giugno.