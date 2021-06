Playoff Serie C, oggi le semifinali di ritorno: programma e regolamento

Secondo ed ultimo atto delle Final Four. Sono due le partite in programma nella giornata di oggi, mercoledì 9 giugno, dopo le gare d’andata andate in scena domenica. Tutte partite ancora apertissime. Ripartirà da una vittoria...

Secondo ed ultimo atto delle Final Four.

Sono due le partite in programma nella giornata di oggi, mercoledì 9 giugno, dopo le gare d'andata andate in scena domenica. Tutte partite ancora apertissime. Ripartirà da una vittoria l'Alessandria, che lo scorso weekend ha battuto 2-1 l'AlbinoLeffe in trasferta, mentre Padova-Avellino si è conclusa con il risultato di 1-1 non senza polemiche. Chi volerà in finale?

IL PROGRAMMA

Avellino-Padova ore 17.30

Alessandria-AlbinoLeffe ore 20.30

IL REGOLAMENTO

Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla finale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla finale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15' e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.