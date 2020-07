Playoff Serie C, oggi il secondo turno della Fase Nazionale: il programma e gli accoppiamenti

I play off di Serie C entrano nel vivo.

Nella giornata di venerdì sono andati in scena i sorteggi per il secondo turno della fase nazionale. Ai quarti di finale, oltre le cinque qualificate alla luce dei risultati maturati giovedì sera (Juventus Under 23, Novara, Potenza, Ternana e Carpi), entreranno in gioco anche Carrarese, Reggio Audace e Bari. Archiviato il primo turno, dunque, questa sera sono in programma le quattro partite in questione.

Di seguito, il programma:

Ore 20:30

Bari-Ternana

Carrarese-Juventus U23

Carpi-Novara

Ore 20:45

Reggiana-Potenza

Le gare si disputeranno in gara unica. Ma non solo; la Lega Pro, infatti, ha stabilito anche gli accoppiamenti per le semifinali: la vincente di Carpi-Novara affronterà la vincente di Reggiana-Potenza, chi passerà – invece – il turno fra Bari e Ternana sfiderà la vincente di Carrarese-Juventus U23. Le semifinali andranno in scena venerdì 17 luglio in casa delle squadre migliori classificate in applicazione del regolamento playoff di Serie C. La finale, infine, è in programma il prossimo 22 luglio.