Playoff Serie C, Monopoli-Virtus Francavilla: festa biancoverde, decide Mercadante

Il Monopoli vince con la Virtus Francavilla e stacca il pass per la fase nazionale dei playoff di Serie C, 1-0 al "Veneziani"

Il Monopoli supera in casa la Virtus Francavilla e guadagna la fase nazionale dei playoff di Serie C . Termina 1-0 al "Vito Veneziani", decisivo il rigore di Mercadante nel recupero del secondo tempo.

Dopo il primo quarto d'ora alquanto soporifero, al minuto 17 la Virtus Francavilla sfiora il vantaggio con Patierno, che a tu per tu con il portiere di casa spreca calciando male. Nel finale di primo tempo occasione per i padroni di casa con Viteritti, che riceve da Piccinni e conclude male da ottima posizione. Primo tempo con poche emozioni al "Vito Veneziani". Prima buona occasione per il Monopoli nella prima parte della ripresa con Piccinni, intervento puntuale di Nobile che sventa il colpo di testa. Nell'ultimo quarto d'ora ospiti pericolosi con Maiorino, ma il fantasista biancoazzurro è più volte preciso. Minuto 86 Monopoli vicinissimo alla rete del vantaggio ancora con Viteritti, il tiro violento del numero 77 si infrange però contro il palo. Quando la gara sembra ormai avviarsi sullo 0-0, il biancoverdi trovano la rete che sblocca la gara con il calcio di rigore trasformato da Mercadante.