Playoff Serie C: le formazioni ufficiali di Juventus U23-Renate e Foggia-Entella

Le formazioni ufficiali dei due match in programma questo pomeriggio alle 18:00, valido per il primo turno nazionale dei playoff di Serie C

Archiviato il secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C, è tempo di passare alla fase nazionale. Ad entrare in scena sono le terze classificate dei rispettivi gironi più la quarta del gruppo A. A scendere in campo, questo pomeriggio, Triestina-Palermo alle 17:30 e, in contemporanea, Juventus U23-Renate e Foggia-Virtus Entella.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS U23(4-3-2-1):Israel; Leo, De Winter, Stramaccioni, Anzolin; Nicolussi Caviglia, Barrenechea, Zuelli; Soulé, Compagnon; Da Graca. All. Zauli

RENATE: in attesa.

FOGGIA: Dalmasso; Martino, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo, Rocca, Petermann, Gallo, Merola, Ferrante, Curcio. All. Zeman.

VIRTUS ENTELLA: Foggia; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco, Dessena, Rada, Karic, Schenetti, Merkaj, Magrassi. All. Volpe.