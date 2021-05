Playoff Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda per la Juve Stabia. I dettagli

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 10 Maggio 2021, ha adottato le deliberazioni che di seguito

integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMENDA

€ 1.500,00 JUVE STABIA perché‚ più volte durante la gara persone ammesse dalla società ad assistere alla gara stessa, rivolgevano all’arbitro reiterate frasi offensive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500,00

FIORE FRANCESCO PAOLO (JUVE STABIA, preparatore atletico) per comportamento non regolamentare in campo e comportamento offensivo verso un tesserato della squadra avversaria.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MAGRINI LAMBERTO (GROSSETO) per comportamento gravemente irriguardoso e offensivo verso le istituzioni calcistiche.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE GOICOECHEA ESTEBAN (SAMBENEDETTESE) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.