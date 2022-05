Playoff Serie C, il quadro completo delle gare di ritorno del secondo turno nazionale

Il quadro completo dei retour match del secondo turno Nazionale dei playoff promozione di Serie C. Con la Reggiana già fuori, il Palermo sfida la Virtus Entella, il Padova ospita la Juventus Under 23

L'eliminazione a sorpresa della Reggiana di Aimo Diana, caduta in entrambe le sfide contro la Feralpisalò, ha dimostrato che in questi playoff di Serie C nulla è scontato e che non bisogna mai sottovalutare il proprio avversario. Sarà dunque la compagine lombarda ad incontrare la vincente tra Palermo e Virtus Entella alle final four promozione di Lega Pro. Questo il programma completo delle gare di oggi, con tutte le squadre classificatesi come teste di serie che giocheranno le sfide di ritorno in casa.

CATANZARO-MONOPOLI (ore 18.00)

Dopo aver spaventato il Catanzaro nel primo tempo, il Monopoli si è arreso alla fame di gol da parte di Iemmello, il quale ha ribaltato il vantaggio della formazione di Colombo fissando il risultato della gara d'andata sull'1-2 in favore della compagine calabrese. Allo stadio "Ceravolo", la qualificazione ai playoff per la squadra di Vivarini arriverebbe anche in caso di una sconfitta contro i biancoverdi, purché sia con massimo un gol di scarto. La vincente di questo doppio confronto incontrerebbe una tra Padova e Juventus Under 23.

PADOVA-JUVENTUS UNDER 23 (ore 20.30)

Con un po' di fatica, anche il Padova è riuscito a siglare un gol grazie a Chiricò, perforando il muro della Juventus Under 23 che aveva retto per circa settanta minuti. Nella conferenza stampa alla vigilia del match, il tecnico biancoscudato Massimo Oddo non è sembrato molto soddisfatto della prova offerta dalla propria formazione, evidenziando alcuni cali di ritmo da lui non graditi. Mentre la formazione di Lamberto Zauli avrà bisogno di una vittoria con almeno due gol di scarto all'"Euganeo" per accedere alle final four, il Padova può anche concedersi il lusso di perdere di misura.

PALERMO-VIRTUS ENTELLA (ore 21.00)

Un'altra bolgia aspetta lo stadio "Renzo Barbera", con il Palermo che sarà nuovamente spinto dal pubblico rosanero verso la cavalcata alla Serie B. La gara d'andata, decisa dai gol di Luperini e Brunori per i rosanero e da Merkaj per i liguri, mette i siciliani in condizioni di prepartita identiche a quelle della precedente gara casalinga contro la Triestina: il Palermo passerebbe il turno in caso di vittoria, pareggio o sconfitta di misura. Il tecnico Silvio Baldini, incitato dalla folla rosanero così come tutta la squadra alla vigilia del match, sa bene di non dover commettere gli stessi errori dovuti alla troppa sicurezza dell'ultima volta, infatti la mentalità dell'ex allenatore della Carrarese è quella di fare finta di aver perso la gara d'andata per avere fame di gol al ritorno. Superando anche questo ostacolo, i rosanero incontrerebbero la Feralpisalò alle final four.