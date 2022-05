Playoff Serie C, il quadro completo dell’andata del secondo turno nazionale

Questo il quadro delle gare d'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il Palermo vola a Chiavari, sfida nel Sud tra Monopoli e Catanzaro. Entrano in scena Padova e Reggiana

Il primo turno della fase nazionale dei playoff ha regalato tantissime emozioni ed alcuni risultati a sorpresa ma prima delle final four tanto ambite c'è un ulteriore step, o meglio, doppio step da affrontare: il secondo ed ultimo turno. In questa fase entrano in gioco le seconde classificate, come il Catanzaro proveniente dal girone del Palermo, più le cosiddette "corazzate" Padova e Reggiana. Tutte queste squadre, rosanero compresi in quanto migliori terzi classificati della regular season, giocheranno il turno da teste di serie, potendosi permettere il lusso di qualificarsi alle semifinali anche con un doppio pareggio. Queste le quattro gare d'andata che si giocheranno tutte martedì 17 maggio:

VIRTUS ENTELLA-PALERMO (ore 20.30)

Entrambe arrivate soffrendo a questa fase, entrambe che non hanno voglia di mollare. Il Palermo è sicuramente la squadra più seguita dal vivo dai propri tifosi in questo minitorneo, ricordando i trentaduemila del "Barbera" contro la Triestina. La formazione di Bucchi stava quasi per riuscire nell'impresa, con il gol di Luperini a pochi istanti dallo scadere che ha spezzato totalmente le speranze degli alabardati. L'Entella è riuscito ad eliminare il Foggia dopo la sconfitta a sorpresa allo "Zaccheria", vincendo 2-1 a Chiavari nonostante l'espulsione di Schenetti. Previsti oltre mille tifosi rosanero in Liguria per supportare dal vivo la compagine di Silvio Baldini.

FERALPISALO'-REGGIANA (ore 20.30)

Finalmente entrerà in scena la tanto attesa Reggiana. La formazione dell'ex rosanero Aimo Diana ha fatto a "sportellate" con il Modena contendendosi il vertice del girone C, con i "canarini" trionfatori sul finale. Gli emiliani sono assolutamente tra i principali candidati alla vittoria finale del minitorneo ma troveranno contro i lombardi molto abili nella fase offensiva, avendo siglato ben cinque reti complessive al Pescara, subendone tuttavia quattro.

MONOPOLI-CATANZARO (ore 20.30)

Interessante sfida tra due squadre appartenenti allo stesso girone che si ritrovano nella fase più calda della stagione. Sembrava un'impresa quasi impossibile quella della formazione allenata da Alberto Colombo in quel di Cesena dopo la sconfitta per 1-2 all'andata ma i pugliesi hanno espugnato il "Manuzzi" con un perentorio 0-3 che li ha proiettati al secondo turno della fase nazionale. Dopo l'esclusione dal campionato del Catania, che ha fatto cadere in classifica i biancoverdi, il Monopoli si è rimboccato le maniche e si è ripreso una posizione importante in questi playoff. Dall'altra parte, entra in scena anche il Catanzaro di Vivarini che, dopo aver ceduto allo strapotere del Bari, vuole conquistare la promozione partendo dai playoff.

JUVENTUS U23-PADOVA (ore 21.00)

Insieme alla Reggiana, il Padova rappresenta sicuramente una delle formazioni più temibili quantomeno sulla carta di questi playoff di Serie C. Con il giusto mix di giovani e soprattutto di calciatori che hanno ben figurato anche in categorie superiori, come Antonio Donnarumma, Chiricò e Ceravolo, la compagine di Massimo Oddo entra in scena al secondo turno della fase nazionale e si candida al successo finale. Sull'altro fronte, una delle rivelazioni del minitorneo è senz'altro la Juventus Under 23. Il tecnico Lamberto Zauli è riuscito ad entrare tra le migliori otto con una formazione così giovane che non è abituata a questo tipo di pressioni. L'obiettivo dei bianconeri è quello di continuare a stupire.