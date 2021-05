Playoff Serie C: il palinsesto Sky dei match di ritorno del primo turno della Fase Nazionale

Primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Mercoledì 26 maggio, appuntamento live con 4 match di ritorno del Primo Turno della Fase Nazionale dei Playoff, tutti in diretta pay-per-view su Sky Primafila (al costo di 4,99 euro a partita). I Playoff Serie C termineranno con la Finale del 13 giugno, che decreterà la quarta squadra promossa in Serie B dopo le vincenti dei tre gironi: Como, Perugia e Ternana.

Ecco la programmazione su Sky di Mercoledì 26 maggio

ore 17:30: Bari-Feralpisalò (and. 0-1), Sky Sport 252, telecronaca Riccardo Gentile

ore 17:30: Renate-Matelica (and. 1-1), Sky Sport 253, telecronaca Davide Polizzi

ore 17:30: Modena-Albinoleffe (and. 1-0), Sky Sport 254, telecronaca Daniele Barone

ore 17:30: Sudtirol-Pro Vercelli (and. 1-2), Sky Sport 255, telecronaca Antonio Nucera