Playoff Serie C, il Padova perde ma passa con la Juventus U23. Palermo, super rimonta

Nonostante lo 0-1 subìto in casa, il Padova si è qualificato alle final four dove troverà il Catanzaro. Il Palermo recupera al "Barbera"

Serata sofferta per le teste di serie di questa serata dei playoff di Serie C, che dopo aver rischiato l'eliminazione sono comunque riuscite a passare il rispettivo turno. Padova e Palermo si sono qualificate alle final four ed affronteranno mercoledì rispettivamente Catanzaro e Feralpisalò.

La formazione biancoscudata è passata in svantaggio già al 12' col gol di Barrenechea che ha messo sicuramente tanta paura al pubblico dell'"Euganeo". La partita non è andata oltre lo 0-1, risultato replica dell'andata in cui ha vinto la formazione di Oddo. In virtù del miglior piazzamento nel corso della regular season, il Padova ha staccato il ticket per le final four.