Playoff Serie C, il Foggia vince in extremis. Pari pirotecnico a Pescara, Monopoli ko

Questi i risultati delle gare d'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2021/2022

Oltre la vittoria del Palermo contro la Triestina , si sono giocate le altre gare valide per l'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C .

Il Foggia è riuscito a sbloccare la partita contro l' Entella dopo ben 89 minuti grazie al gol di Curcio che ha fatto esplodere lo "Zaccheria". Con questo risultato, alla gara di ritorno in Liguria saranno i rossoneri di Zeman a beneficiare di due risultati su tre per il passaggio del turno.

Tra Juventus Under-23 e Renate succede tutto in pochi minuti: al 26' Celeghin ha sbloccato la partita per gli ospiti ma al 29' è arrivata la risposta di Compagnon. Risultato che rimanda il discorso qualificazione in Brianza.