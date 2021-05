Playoff Serie C, Ghirelli: “Modifica del format in corso? Pronti ad ogni evenienza”

La Lega Pro studia la possibilità di cambiare in corsa il format dei playoff.

Dopo lo slittamento del calendario dei playoff di Serie C in seguito al rinvio, causa Covid-19, della gara tra Triestina e Virtus Vecomp Verona, è al vaglio della Lega Pro la possibilità di una modifica del format attualmente in corso. Ad annunciarlo è il numero uno della Serie C Francesco Ghirelli ospite sul canale pugliese “Studio 100 Tv”:

PLAYOFF – “Avevo messo in preventivo che ci sarebbe stato qualche intoppo in questi playoff perché questo maledetto virus è imprevedibile. Non ho mai nascosto la mia preoccupazione, per questo ho chiesto nuovamente alle società di prestare la massima attenzione per contenere i contagi- La Virtus Vecomp Verona è stata colpita duramente, l’Asl ha deciso di fermarla, e noi siamo stati costretti a rivedere il calendario. Fortunatamente abbiamo ancora margini di intervento e, se la situazione dovesse peggiorare, anche piani alternativi”.

MODIFICA – “Questa prima rimodulazione porterà ad un leggero slittamento delle date ma abbiamo già pronto anche un nuovo format qualora dovessero verificarsi ulteriori criticità nei prossimi giorni. Non è il caso di fare anticipazioni ma gli spareggi vanno giocati, anche a costo di rivedere la modalità dello svolgimento, in ogni caso siamo pronti a qualsiasi evenienza”.

RIAPERTURA DEGLI STADI – “Credo che da giugno potremo rivedere il pubblico sugli spalti, anzi, ci stiamo battendo per anticipare i tempi, ma questo non dipende da me. Posso anticipare che, qualora dovessero essere riaperti gli stadi, la Lega Pro rinuncerà alla sua percentuale sull’incasso, prevista dal regolamento, pari al 20-30%. Abbiamo preso questa decisione per venire incontro alle esigenze delle società che da mesi non hanno entrate. Inoltre, siamo in attesa che giovedì il Governo vari il decreto che ci consentirà di avere i ristori necessari per andare avanti e aiutare i nostri club”.