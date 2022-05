Playoff Serie C, Galderisi: “Favorita? Vorrei salisse il Padova, ma il Catanzaro…”

Le dichiarazioni di Giuseppe Galderisi, ex calciatore e adesso allenatore, a proposito delle imminenti semifinali dei playoff di Serie C

Mancano ormai poco più di quarantotto ore alle semifinali di ritorno dei playoff di Serie C . Domenica 29 maggio alle 19 sarà il turno di Padova e Catanzaro all'Euganeo, si riparte dallo 0-0 dell'andata. Alle 20:30 di scena invece Palermo e Feralpisalò , con i rosanero nettamente favoriti dopo lo 0-3 sul campo dei gardesiani. A proposito delle quattro candidate alla promozione in Serie B , l'ex calciatore e ora allenatore Giuseppe Galderisi , è intervenuto nel corso della trasmissione ParliamoC ai microfoni di Eleven Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Favorita non saprei, logicamente visti i miei trascorsi preferirei che salisse il Padova, ma onestamente credo che col Catanzaro sarà una partita molto complicata: conosco bene Vivarini, ha una squadra molto ben organizzata e con grande iniziativa, mentre il Padova in casa fa sempre un po' fatica. Non sarà una partita, questa è LA partita: credo che la squadra di Oddo sfrutterà tutto il suo potenziale, anche rischiando qualcosa".