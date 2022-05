Playoff Serie C, Entella-Foggia: al “Comunale” anche un ospite d’eccezione

Ad assistere alla sfida tra Virtus Entella e Foggia, andata in scena ieri sera al "Comunale", anche un ospite d'eccezione sugli spalti

Al Comunale di Chiavari, la Virtus Entella supera 2-1 il Foggia, ribaltando lo 0-1 dell'andata. In virtù del miglior piazzamento in classifica, la formazione biancoceleste conquista il passaggio del turno nella seconda fase Nazionale dei playoff, dove troverà il Palermo di Baldini. A decidere le reti di Rada e Capello, inutile il gol di Petermann al 53esimo.

Ad assistere alla sfida tra Virtus Entella e Foggia, anche un ospite d'eccezione. In tribuna a tifare per la sua ex squadra anche l'attaccante Ciccio Caputo, che conserva un forte legame con la città di Chiavari, custodendo ricordi preziosi della sua permanenza tra le fila biancocelesti.