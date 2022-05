Playoff Serie C, ds Renate: “Ecco le favorite. Juventus U23 modello da seguire”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Renate in vista della sfida contro la Juventus Under 23, in programma oggi

"Sono completamente d'accordo, perché gestire o addirittura speculare non risponde alle nostre caratteristiche. Siamo fra le squadre ad aver segnato maggiormente, subendo qualche gol di troppo. In più affrontiamo probabilmente la Juventus più forte degli ultimi quattro anni, i bianconeri hanno giocatori dalle grandi qualità tecniche, si sono calati benissimo nella categoria. In sostanza un calcio di serie A applicato alla terza serie. Per questo saremo chiamati ad avere grande attenzione".

Lo ha detto Antonio Obbedio, intervistato ai microfoni di "TuttoC.com". Diversi i temi trattati dal direttore sportivo del Renate: dalla gara contro la Juventus U23, valevole per il ritorno del primo turno Nazionale dei Playoff di Serie C, alle favorite per la promozione finale. Ma non solo... "Siamo arrivati dietro a tre formazioni che lo scorso anno erano nel girone B, quello di questa stagione era un campionato molto difficile. In definitiva rispetto alla scorsa stagione abbiamo fatto soltanto tre punti in meno. Questi risultati sono motivo di soddisfazione per la società, perché ripetersi a questi livelli non è semplice", le sue parole.

MODELLO JUVE - "Se sono favorevole all'allargamento delle seconde squadre in terza serie? Se vengono viste come ha fatto la Juventus credo ci siano soltanto effetti positivi, i bianconeri credo siano un modello da seguire per tutti. Con la limitazione dei prestiti, rappresenta un modo per far crescere i nostri giovani. Una strada che ha intrapreso l'Olanda per risolvere la crisi in cui era finita, quindi rappresenta una occasione per uscire dalle difficoltà in cui si trova il calcio italiano, in più ne beneficia a mio avviso tutto l'intero movimento della serie C", le sue parole.

LE FAVORITE - "Catanzaro, Padova e Reggiana favorite per la serie B? Per tutta una serie di fattori credo siano le favorite, non soltanto per il vantaggio derivante dalla classifica, ma anche per blasone e qualità delle rispettive rose, oltre al fatto che sono guidate da tecnici di assoluto valore. In queste partite conta il modo con cui ci arrivi a livello fisico e psicologico, queste squadre hanno elementi in grado di gestire al meglio i momenti topici delle gare", ha concluso.