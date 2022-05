Playoff Serie C, domani il secondo turno preliminare: il programma completo

É terminato il primo turno dei playoff di Serie C: di seguito il programma del secondo turno del mini campionato

Terminate tutte e 9 le gare del primo turno dei playoff, e determinate le squadre che avranno accesso alla fase successiva del mini campionato, il secondo turno è pronto a prendersi la scena. Saranno 6 in totale i match che andranno in scena in contemporanea domani, mercoledì 4 maggio, alle 20:30.