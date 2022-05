Playoff Serie C, decisioni Giudice Sportivo: multa Padova e Palermo. Nuovi diffidati

Le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di ritorno delle final four dei playoff di Serie C: Padova-Catanzaro e Palermo-Feralpisalò

Mediagol ⚽️

Si sono concluse tutte le gare di ritorno valide per le semifinali dei playoff di Serie C: il Padova ed il Palermo si sono qualificate per la doppia finale del 5 e 12 giugno, mentre Catanzaro e Feralpisalò si sono fermate. Per i rosanero nessun calciatore è stato ammonito, di conseguenza nessuno degli undici diffidati salterà la gara d'andata contro i biancoscudati. Anche per la formazione allenata da Massimo Oddo non ci saranno squalificati ma le quattro ammonizioni ricevute nella partita contro i calabresi hanno portato il totale del numero dei diffidati ad undici. Questo il comunicato:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 30 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 29 MAGGIO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000 PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore Tribuna Est, integranti 328/844 pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: 1 - al 76° minuto, quattro bottiglie da mezzo litro semipiene ed un seggiolino; 2 - al 96° minuto, due bottiglie da mezzo litro semipiene. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 800 PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nella Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 26°minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, dietro la porta, due fumogeni accesi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 CATANZARO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un vetro della porta d'ingresso dei servizi del settore ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ORLANDI FEDERICO (FERALPISALO’) per aver pronunciato, in un unico contesto, tre espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina aggiuntiva e dopo aver inferto tre pugni contro di essa. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500

ZAMBARDI FABRIZIO (CATANZARO) per avere tenuto un comportamento non corretto per avere, al termine della gara, calciato un microfono utilizzato per le riprese televisive e posto a bordo campo, spostandolo di qualche metro. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta. (panchina aggiuntiva, r.proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VIVARINI VINCENZO (CATANZARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MARTINELLI LUCA (CATANZARO)

SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)

PISANO EROS (FERALPISALO’)

AMMONIZIONE (III INFR)

LEGATI ELIA (FERALPISALO’)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIFULCO ALFREDO (PADOVA)

GERMANO UMBERTO (PADOVA)

JELENIC ENEJ (PADOVA)

POMPEU DA SILVA RONALDO (PADOVA)

SANTINI CLAUDIO (PADOVA)

CORRADI MATTIA (FERALPISALO’)