Playoff Serie C, dal regolamento alle date delle sfide: il tabellone del primo turno

Il tabellone della prima fase dei playoff relativa ai singoli gironi, con le sfide che inizieranno a partire da domenica 1 maggio

Da domenica 1 maggio avrà inizio la fase playoff del campionato di Serie C. Terminata la stagione regolare, adesso l'annata sportiva della Lega Pro entra nel vivo con una fase decisiva per conoscere l'ultima squadra che approderà in Serie B. La formazione che raggiungerà Sudtirol, Modena e Bari uscirà infatti dalla lotteria degli spareggi, mini torneo che differisce totalmente dal campionato appena concluso.