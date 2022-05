Playoff Serie C, Catanzaro-Padova: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La gara d'andata tra Catanzaro e Padova è in programma il 25 maggiore alle ore 19 allo Stadio " Ceravolo". Ecco dove vedere il match in tv

Giorno 25 maggio, nel match valido per le final four dei playoff di Serie C. Alle ore 19.00, allo Stadio "Nicola Ceravolo ", gli uomini di Vincenzo Vivarini affronteranno il Padova. Dopo il passaggio del turno nel doppio confronto rispettivamente con Monopoli e Juventus U23, adesso, le due squadre si daranno battaglia per accedere alla finale