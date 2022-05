PLAYOFF SERIE C, CATANZARO-PADOVA 0-0: TUTTO RINVIATO AL RITORNO

Il Catanzaro di Vivarini e il Padova di Oddo si annullano nell'andata della semifinale playoff di Serie C

Zero a zero, è questo il risultato finale del match valido per l'andata della semifinale playoff di Serie C. Allo Stadio Nicola CeravoloCatanzaro e Padova si sono annullate rinviando, dunque, il discorso qualificazione al ritorno in programma domenica alle ore 19.00. A breve il fischio d'inizio dell'altra semifinale in programma questa sera tra la FeralpiSalò di Vecchi e il Palermo di Baldini che si daranno battaglia a partire dalle ore 21.00.