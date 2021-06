Playoff Serie C, cambia la data della finale di ritorno: il post Twitter

Cambia la data della finale di ritorno di Serie C.

La Lega Pro ha comunicato con un post sui propri canali ufficiali la variazione di data in merito alla gara di ritorno della finale dei playoff di Serie C. La sfida si giocherà il 17 giugno, mentre resta invariata la data della sfida d'andata, in programma domenica 13 giugno. Il tweet della Lega Pro.