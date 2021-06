Playoff Serie C, Avellino-Padova: le formazioni ufficiali del “Partenio-Lombardi”

Le formazioni ufficiali del match di ritorno dei playoff di Serie C tra Avellino e Padova

Tutto pronto per la gara di ritorno dei playoff di Serie C .

Le formazioni ufficiali di Avellino-Padova, ritorno della semifinale dei Playoff Serie C 2020/2021. Al Partenio-Lombardi si riparte dall’1-1 dell’andata, quindi confronto ancora molto aperto tra le due compagini. Entrambe le squadre tenteranno di staccare il pass per la finale e continuare ad alimentare le proprie speranze di promozione in Serie B. Di seguito le scelte dei due tecnici.