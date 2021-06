Playoff Serie C, Avellino-Padova 0-1: biancoscudati in finale, irpini condannati

Padova in finale dei playoff di Serie C. Gli irpini chiudono qui il sogno promozione in Serie B

⚽️

Termina 0-1 il match di ritorno della final four di Serie C.

Dopo l'1-1 dell'andata all"Euganeo" il Padova accede alla finale dei playoff di Serie C grazie anche al successo esterno al Partenio-Lombardi contro l'Avellino. E' Simone Della Latta l'autore del gol decisivo della compagine biancoscudata allenata dal tecnico Andrea Mandorlini, che sigla la rete del definitivo 0-1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo per la formazione ospite. Si ferma dunque alla final four il sogno promozione della squadra allenata da Piero Braglia. Il Padova conoscerà l'altra finalista questa sera, dopo il match di ritorno dell'altra semifinale di ritorno di Serie C in programma allo Stadio Giuseppe Moccagatta. Calcio d'inizio alle ore 20.30.