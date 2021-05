Playoff Serie C, andata secondo turno Fase Nazionale: le formazioni ufficiali dei match

Tutto pronto per l’andata del primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C

Al via oggi il programma completo dell’andata del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C per la contesa all’unico posto utile che permetterà di festeggiare la promozione in Serie B dopo le promozioni dirette di Como, Perugia e Ternana. Alle 17.30 in campo tre gare: Avellino–Sudtirol, FeralpiSalò–Alessandria e Renate–Padova. Alle 18.00 sarà la volta di Albinoleffe–Catanzaro. Mediagol.it vi propone gli undici di tutte le gare in programma che scenderanno in campo questo pomeriggio.

COSI’ IN CAMPO AL “Partenio-Lombardi” per Avellino–Sudtirol – Calcio d’inizio ore 17.30.

Avellino (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Fella, Maniero. A disp.: Pane, Leoni, Rizzo, Miceli, Bernardotto, M. Silvestri, Santaniello, De Francesco, Errico, Rocchi, Adamo, L. Silvestri. – All.: Piero Braglia.

Sudtirol (4-3-2-1): Poluzzi; Morelli, Curto, Vinetot, Fabbri; Tait, Greco, Karic; Voltan, Rover; Odogwu. A disp.: Pircher, Meneghetti, Fischnaller, Davi, Fink, Casiraghi, Malomo, Magnaghi, Polak, El Kaouakibi, Beccaro, Marchi. – All.: Stefano Vecchi.

Arbitro: Daniele Rutella di Enna.

COSI’ IN CAMPO AL ” Lino Turina” per FeralpiSalò–Alessandria – Calcio d’inizio ore 17.30.

FeralpiSalò (4-4-2): De Lucia; Bergonzi, Bacchetti, Giani, Brogni; Ceccarelli, Scarsella, Guidetti, D’Orazio; Tulli, Guerra.

Allenatore: Massimo Pavanel

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Bellodi, Cosenza, Macchioni; Mora, Giorno, Bruccini, Celia; Di Quinzio; Mustacchio, Stanco.

Allenatore: Moreno Longo

Arbitro: Francesco Cosso (Sezione di Reggio Calabria)

Assistenti: Claudio Barone (Sezione di Roma 1) – Giacomo Pompei Poentini (Sezione di Pesaro)

Quarto uomo: Daniele Perenzoni (Sezione di Rovereto)

COSI’ IN CAMPO AL “Città di Meda” per Renate–Padova – Calcio d’inizio ore 17.30.

Renate (3-5-2): Gemello; Anghileri, Damonte, Silva; Guglielmotti, Kabashi, Vicente, Ranieri, Rada; Galuppini, Nocciolini A disp. Bagheria, Maistrello, Giovinco, Langella, Santovito, Magli, Lakti, Burgio. All. Diana.

Padova (4-3-1-2): Dini; Germano, Rossettini, Kresic, Gasbarro; Hraiech, Hallfredsson, Della Latta; Jelenic; Chiricò, Biasci. A disp. Vannucchi, M. Mandorlini, Ronaldo, Biancon, Vasic, Firenze, Andelkovic, Paponi, Pelagatti, Bifulco, Ejes. All. A. Mandorlini

Arbitro: Federico Longo di Padova. (Guartieri/Salama). IV ufficiale: Mario Vigile di Cosenza.