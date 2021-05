Playoff Serie C, allarme Covid ma nessun rinvio: Triestina-Virtus Verona si giocherà

Salvo sorprese, Triestina-Virtus Verona andrà in scena questo pomeriggio.

“L’incubo Covid-19 continua ad aleggiare sui play-off di Serie C, ma per il momento non sono in vista ulteriori rinvii”, scrive l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. Se in un primo momento i veronesi sembravano pronti a non scendere in campo, alla fine l’autorità sanitaria non ha emesso alcun divieto per la trasferta di Trieste, con la partita che si giocherà regolarmente alle ore 17.30. La gara chiuderà il programma del primo turno.

Se fosse arrivato lo stop, ci sarebbe stata la concreta possibilità di un nuovo rinvio dei match del secondo turno, in programma mercoledì. E di conseguenza, la possibilità di rivedere l’intero format, considerato che la finale dovrà andare in scena entro il prossimo 30 giugno. Ciò nonostante, il Covid-19 continua a destare preoccupazione, sia per le tredici positività in casa Virtus Verona, sia per i nuovi contagi nel Foggia. I pugliesi, che mercoledì affronteranno il Bari, hanno comunicato di aver riscontrato tre positività al Coronavirus all’interno del gruppo squadra, tra i quali un calciatore.