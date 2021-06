Playoff Serie C, al via le semifinali: ecco il programma, cambia il regolamento

Al via le Final Four: ecco le partite in programma oggi, cambia il regolamento

⚽️

Al via le Final Four.

Sono due le sfide in programma oggi, domenica 6 giugno, valevoli per le semifinali dei playoff di Serie C. Di seguito, il programma completo.

AlbinoLeffe - Alessandria: ore 17.30

Padova - Avellino: ore 20.45

IL REGOLAMENTO

I confronti saranno disputati in gare di andata e ritorno, in programma mercoledì 9 giugno. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla finale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla finale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15' e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.