Playoff Serie C, Adani su Bobo Tv: “Storia e blasone non bastano, vi dico su chi punto”

Parola a Daniele Adani.

Nella serata di venerdì 28 maggio è stata trasmessa live sulla piattaforma Twitch una puntata del celebre programma Bobo TV, condotto da Christian Vieri, con Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, con uno speciale dedicato alla Serie C e ai playoff in corso.

“La Serie C è un laboratorio di talenti, per chi comincia da più indietro o per chi nasce da primavere di squadre importanti, è molto utile passare da lì – ha sottolineato l’ex difensore tra le altre di Inter e Fiorentina -. Punto sul Padova, però occhio anche ad Avellino, Alessandria. In questi incredibili playoff ci sono stati dei risultati in bilico fino alla fine, con delle partite veramente lottate, come a Modena, Renate o Avellino. Non basta il blasone, non basta la storia, non bastano i soldi, Il calcio è patrimonio di tutti. L’amore va dalla Champions League alla terza categoria. Ci sono tante realtà nuove e vecchie storiche che cercano di risalire a fatica. Ti rendi conto di quanto il calcio sia magico e crudele. Il calcio non regala, bisogna meritarsi tutto”.