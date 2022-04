Playoff Serie C, 4 match su Sky Sport del primo turno preliminare: il programma

Il mini campionato al via dal 1 maggio: 4 gare su 9 saranno trasmesse anche su Sky Sport (oltre alla diretta streaming su Eleven Sports

Terminata la regular season, spazio ai playoff (e playout) di Serie C 2021/2022 per decretare gli ultimi verdetti in zona promozione e retrocessione. Saranno 9 le gare che verranno disputate per il primo turno preliminare dei playoff, 4 delle quali saranno trasmesse anche su Sky Sport (oltre alla diretta streaming su Eleven Sports). A darne notizia tramite una nota ufficiale è la LegaPro.