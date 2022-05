Play-out Serie C, retrocede la Paganese. Salve Fidelis Andria, Viterbese e Pro Sesto

L'esito dei playout di Serie C vede retrocedere in Serie D la Paganese, la Fermana e il Seregno. Salvezza ottenuta per la Fidelis Andria

Ecco i verdetti delle partite valide per il ritorno dei playout di Serie C, giocatesi alle 17.30. Per quanto riguarda il girone C, la Paganese paga il piazzamento inferiore rispetto a quello della Fidelis Andria. La formazione campana cade in Puglia con il medesimo risultato dell'andata e retrocede dunque in Serie D. Nel girone B, la Viterbese conferma la buona prestazione dell'andata mettendo in cassaforte la propria salvezza con un 2-0 al ritorno, condannando la Fermana. Anche il Seregno, nel girone A, lascia la Serie C, pur pareggiando entrambe le gare contro la Pro Sesto.