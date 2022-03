Picerno, Greco: “Giusto rinviare la gara con il Campobasso. Salvezza? Restare vigili”

Le parole del direttore generale della formazione rossoblu

Parola a Vincenzo Greco . Il Picerno non ha disputato la gara valida per il trentesimo turno del Girone C di Serie C , con la sfida contro il Campobasso che è stata rinviata a causa del maltempo. Una tempesta di neve ha completamente ricoperto il rettangolo verde del 'Curcio' di Picerno, con l'arbitro che ha decretato il posticipo della gara.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Greco in merito al rinvio della sfida e alle questioni relative al prosieguo del campionato: "È la decisione più saggia. Da stamane alle 9 abbiamo provato a liberare il campo dalla neve. C'eravamo riusciti in parte ma poi ha ripreso a nevicare in maniera copiosa prima della gara. Ci sono tante parti ghiacciate, ci sarebbero stati molti rischi per i calciatori. Abbiamo già parlato con i dirigenti della Lega e del Campobasso. Probabilmente la gara verrà recuperata a fine mese, intorno al 30 marzo. Avevamo tutti i calciatori disponibili tranne Albadoro, è un peccato non aver giocato. Volevamo sfruttare questo momento di positività a livello di organico però ovviamente il destino ha voluto così. La salvezza non è a un passo, dobbiamo tenere d'occhio la situazione Catania perché può stravolgere la classifica. Se dovesse essere escluso dal campionato perderemmo tre punti in classifica e cambierebbero un po' di cose sia nella corsa promozione che nella corsa salvezza. Non facciamo calcoli, pensiamo a fare punti: l'obiettivo resta la salvezza, se poi il 24 aprile saremo nei playoff sarà ancora meglio".