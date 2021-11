Picerno, De Cristofaro: “L’Avellino darà filo da torcere a Bari e Palermo”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Picerno al termine della sfida contro l'Avellino: 1-1 il risultato finale

Uno a uno. E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio allo Stadio "Partenio Lombardi". Un punto, quello conquistato dal Picerno contro l'Avellino in occasione della sfida valevole per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C, messo in cassaforte alla luce della rete messa a segno da Antonio De Cristofaro al minuto 10, prima del gol del pari siglato dal dischetto da Riccardo Maniero. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il centrocampista del Picerno ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine lucana, prossimo avversario in campionato del Palermo.