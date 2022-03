Picerno, Colucci: “Virtus Francavilla? Voglio la prestazione, non pretendo vittoria”

Il tecnico Colucci ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Virtus Francavilla-AZ Picerno, valida per il 33esimo turno di Serie C

Mediagol ⚽️

Leonardo Colucci, tecnico dell'AZ Picerno reduce dalla sconfitta casalinga contro il Potenza (prossimo avversario del Palermo), presenta in conferenza stampa la sfida contro la Virtus Francavilla in programma domenica alle 17.30:

"Abbiamo qualche giocare acciaccato, alcuni indisponibili e due squalificati. Metteremo in campo la miglior formazione, ci confrontiamo con lo staff medico e i giocatori prima di deciderla. Sceglieremo quella che ci sarà le maggiori garanzie per fare una buona partita. Personalmente mi auguro e spero che la squadra faccia la prestazione, non pretendo la vittoria. La Virtus Francavilla sta facendo un ottimo campionato, sarà una partita tosta come del resto tutte le altre".